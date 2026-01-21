- Дата публікації
Давно не бачили: супермодель Даутцен Крус знялася для глянцю без фільтрів і майже без макіяжу
Схоже, модель вирішила повернутися в модельну кар’єру.
40-річна нідерландська модель і екс-"ангел» Victoria’s Secret Даутцен Крус останнім часом рідко виходить у світ, знімається в глянці і промокампаніях та виходить на подіум. Хоча нещодавно і брала участь у легендарному показі на Victoria’s Secret Fashion Show — там із нею трапився конфуз і вона мало не впала.
Однак, мабуть, супермодель вирішила повернутися в моделінг і знялася для популярного глянцю. Вона з’явилася на обкладинці Vogue France.
Даутцен зображена в чорному смокінгу, який, судячи з усього, надітий на голе тіло. На її обличчі практично немає макіяжу. Вона має приголомшливий вигляд.
Також в Instagram з’явилося відео з моделлю — вона пильно дивиться в камеру, а їй у цей час поправляють макіяж. На ній прозоре бра, розшите бісером, і чорні штани.
«Вибір Даутцен Крус для обкладинки нашого лютневого номера був очевидний, оскільки вона втілює його дух: без прикрас, просто сама собою. Ікона без макіяжу і без соціальних мереж, модель уособлює свободу, яка сьогодні стала рідкістю», — йдеться у підписі під відео. І справді, модель нині не веде жодних соцмереж.
