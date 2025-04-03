Давно не бачили: топмодель Лаіс Рібейро в простому луку вийшла в світ

Лаіс Рібейро / © Instagram Лаіс Рибейро

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34-річна бразильська топмодель і колишній ангел Victoria’s Secret — Лаіс Рібейро — зараз нечасто виходить у світ. Вона зайнята своїм проектом, присвяченим здоров’ю та спорту, тому нечасто радує фоловерів новими фото в Мережі. Проте дівчина зробила виняток та показала, як провела час на Відкритому чемпіонаті Майамі з тенісу.

© Instagram Лаіс Рибейро

Для свого появи Лаіс обрала досить скромний, але зручний образ. Вона одягла молочний двобортний жакет, прямі джинси та білі кросівки. Свій кежуал-лук вона доповнила трендовою чорною сумкою від Alaia, чорними сонцезахисними окулярами та золотим кулоном із зеленим каменем.

© Instagram Лаіс Рибейро

© Instagram Лаіс Рибейро

© Instagram Лаіс Рибейро

Цікаво, що Рібейро не мріяла про кар’єру моделі з дитинства, як багато інших дівчат. Вона почала працювати моделлю досить пізно — у 18 років після народження сина, якого вона народила 2008 року. Спробувати себе в індустрії моди порадила їй подруга. У 2017 році Лаіс отримала честь одягнути Fanatasy Bra у головній частині шоу Victoria’s Secret. Ця білизна коштувала 2 мільйони доларів і була прикрашена діамантами, сапфірами та топазами.

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Лаїс Рібейро / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, бразильська топмодель і «янгол» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася в Instagram серією фото, зроблених під час прогулянки Токіо. Компанію їй склав її коханий.