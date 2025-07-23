Давно не бачили: зірка популярного в нульових серіалу "Школа виживання" вийшов на публіку з дружиною і дітьми

Чед Майкл Мюррей / © Associated Press

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Зараз актору Чеду Майклу Мюррею 43 роки, але багато хто пам’ятає його в першу чергу за підлітковим серіалом One Tree Hill, який в Україні транслювався під назвою «Школа виживання» і виходив від 2003 до 2012 року. Також актор зіграв у популярних комедіях нульових, зокрема у фільмі «Шалена п’ятниця» з Ліндсей Логан, тож коли фільм вирішили повернути на екрани з продовженням, Чеду запропонували повернутися до його ролі.

Чед Майкл Мюррей / © Associated Press

Оскільки презентація «Шаленої п’ятниці 2» відбулася в Лос-Анджелесі, то зірка нульових вийшов на червону доріжку, але не сам, а в супроводі своєї сім’ї — дружини Сари Ремер і двох дітей.

Чед Майкл Мюррей із дружиною та дітьми / © Getty Images

Пара у стосунках від 2014 року, а познайомилися вони на зніманнях серіалу «Обраний». У січні 2015 року було оголошено, що вони з Ремер одружилися і чекають на первістка. У шлюбі в них народилося троє дітей: син, народжений у 2015 році, і дві доньки, народжені 2017 року та 2023 року. На прем’єру «Шаленої п’ятниці 2» пара молодшу доньку вирішила не брати.

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Нагадаємо, що також серіал «Школа виживання» прославив акторку Гіларі Бертон, але вона зараз рідкісна гостя як на знімальному майданчику, так і на червоних доріжках. Вона одружена з актором Джеффрі Морганом, які разом ще від 2009 року і виховують двох дітей. Нещодавно пара разом відвідала захід AMC Networks Upfront у Нью-Йорку.