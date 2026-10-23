Давно такого не бачили: італійська художниця здивувала відвертим образом на кінофестивалі

Джулія Спагнуло / © Getty Images

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Італійська художниця, авторка коміксів та ілюстраторка Джулія Спагнуло, відома під псевдонімом ZUZU, відвідала фотокол «Giorni Felici» під час 21-го Римського кінофестивалю.

Для події вона обрала чорний прозорий топ із круглою горловиною і довгими рукавами. Під нього Джулія не одягла бюстгальтер, а крізь тонку тканину було видно її груди і численні татуювання.

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Джулія Спагнуло / © Getty Images

Топ художниця поєднала з незвичайними чорними штанами із дуже заниженою лінією кроку, об’ємною верхньою частиною та вкороченими штанинами. Вбрання Джулія доповнила чорним шкіряним взуттям із квадратними носками та невисокими широкими підборами.

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Особливу увагу привертав золотистий аксесуар на пальці лівої руки. Масивна прикраса охоплювала фалангу й закінчувалася загостреним кінчиком, нагадуючи металевий кіготь або мініатюрний елемент лицарських обладунків. На іншому пальці була тонка каблучка.

Ще одним кольоровим акцентом стали зелені сережки у вигляді жаб. Спагнуло зробила акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах.

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