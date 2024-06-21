"Дай мені шанс": Анна Добриднєва написала чуттєву пісню для військовослужбовця

Артистка зізналася, що щаслива допомогти здійснити мрію захиснику. А ще вона сподівається, що ця історія надихне інших.
Анна Добриднєва активно виступає для військових і до неї часто вони звертаються за допомогою як до волонтерки. Та одного разу співачка отримала особливе повідомлення від захисника, у якому було написано: "Я все життя мріяв записати пісню. Але весь час відкладав це на потім. Вчора ми потрапили під обстріл і я усвідомив: якщо виберуся, то напишу тобі. Спробую здійснити цю мрію".
Так Анна написала пісню для військового з позивним Modest. Під час короткої відпустки він встиг записати вокал, а далі почалася справжня магія. Одна з найкращих студій України, відомі музиканти, випуск синглу через музичне видавництво і премʼєра на топовій радіостанцій.
До слова, Modest зараз захищає Україну на Донецькому напрямку. А те, що у нього на душі, ви можете послухати на всіх діджитал платформах.
"Підтримайте нашого захисника і поділіться з друзями. Сподіваємося, ця історія всіх вас надихне на здійснення власної мрії! Все буде Україна!" – сказала Анна Добриднєва.
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