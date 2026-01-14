Реклама

Поліна (Катерина Кузнєцова) і Роман (Кирило Парастаєв) — це дві абсолютно різні людини, з кардинально різних світів, які змагаються за посаду в рекламній агенції, що має стабілізувати життя кожного з них, хоч і з різною мотивацією.

У цьому спецматеріалі ми спільно з командою фільму зібрали цікаві факти зі знімань, думки творців та акторів і ексклюзив зі знімального майданчика.

Головна героїня Поліна — гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там вона протягом місяця змагається за посаду з Романом — амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше.

Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподівані зближення й ситуації, де важко відрізнити робочі завдання від особистих почуттів.

Це романтична комедія з актуальним гумором про пошук довіри, нові початки й те, як навіть найжорсткіша конкуренція може несподівано стати історією кохання.

Як знімати кіно в турбулентний час

Знімання стрічки стартували 6 вересня і завершилися в жовтні, команді фільму вдалось створити історію, яка не залишить байдужим. У численних сценах, репетиціях, роботі над діалогами, втілили мотивацію: дати українському глядачу можливість відчути не просто романтику, а — надію.

«Випробувальний термін» — це другий фільм виробництва 1+1 media, створений спільно з продакшн-командою SFERA FILM. Продюсерами фільму є Анна Гончар та Дмитро Сафановський. Автор сценарію — Євген Бургела, режисерка — Ірина Громозда, оператор-постановник — Володимир Іванов. Дистрибуцією в Україні займається компанія B&H Film Distribution.

«Ми, як одна з найбільших медіагруп в Україні, розуміємо, що content is a king. Бачимо шалений попит на український контент і в кінотеатрах, зокрема. Ми маємо бути там і давати глядачам той контент, який вони хочуть бачити. А такі чисті, світлі, добрі історії потрібні глядачам в будь-які часи, особливо зараз нам, українцям», — прокоментувала продюсерка стрічки та керівниця інвестиційних і партнерських проєктів телевізійного бізнесу 1+1 media Анна Гончар.

Ця романтична комедія вийшла в широкий прокат 8 січня, в післяноворічний період, і це саме той час, коли відчайдушно хочеться весни, аби зима якнайшвидше завершилась, і світло перемогло морок. Анна Гончар також зазначила, що цей фільм є логічним продовженням стратегії медіагрупи, адже в прокат уже вийшла магічна різдвяна комедія «Вартові Різдва», яка відкрила зимовий сезон, а на початку 2026 року глядачі можуть побачити щиру романтичну комедію «Випробувальний термін».

«Знімати під час війни — ще той виклик. Фахівці, які наразі в таких умовах створюють, це, мені здається, найвищий рівень. Коли ми говоримо про спокійний час, як воно повинно все бути, це одна історія. А як я кажу колегам, ви приїдьте до нас і спробуйте щось зняти», — поділилась режисерка фільму Ірина Громозда.

Занурення в роль спільно з режисеркою

Головні ролі в фільмі виконують Катерина Кузнецова та Кирило Парастаєв, для якого ця стрічка стала дебютом у повнометражному кіно. Також у «Випробувальному терміні» зіграв Вʼячеслав Довженко, який став СЕО компанії, за місце в якій змагаються головні герої. Крім того, серед акторів стрічки — Андрій Ісаєнко, Тетяна Малкова, Іван Шаран, Дмитро Танкович, Марічка Хоменко та Олена Узлюк.

Кожен з персонажів стрічки цілісний, хоч і дуже характерний. В рекламній агенції є ексцентричний СЕО з кризою середнього віку, «матуся офісу», «сіра мишка», буркотун-старожил компанії, дорослий чоловік, який так і не став «серйозним дорослим», а тепер і ще й пара стажерів.

Режисерка Ірина Громозда працювала з кожним актором над органічністю та емоціями, саме тому часом дублів було багато, поки режисерка не отримає саме ту потрібну їй сцену.

«Ми маємо бути живими людьми. Я ретельно вичитую все та моделюю під себе текст, не втрачаючи сенсів і задумку, говорячи своєю мовою. Люблю, коли в кадрі є жива мова. Дуже вдячна режисерці, яка відчуває все те саме, що і я, дозволяє мені імпровізувати, робити варіанти, які будуть комфортні. Це про творчість та потік творчий, вибудовування, нащупування та наділення різнобарвності персонажу. І до того ж зворотний зв’язок від глядачів — він є. Це означає, що я рухаюсь правильно», — розповіла Катерина Кузнєцова, виконавиця головної жіночої ролі.

Дебют на великому екрані

Головну чоловічу роль зіграв Кирило Парастаєв, для якого це перша участь в повнометражному фільмі. Кирило є актором Національного академічного театру Лесі України та засновником playce studio, де викладає акторську майстерність.

В стрічці він втілив Романа, професіонала до кісток, принципового і чесного хлопця, який вимушений змагатися за місце в рекламній агенції з Поліною. Роман завжди приходить підготовленим, ненавидить несправедливість і не йде на компроміси із собою.

«Мій герой дуже схожий на багатьох з нас. Йому доводиться рятувати свою сім’ю, багато працювати і проходити шалену трансформацію», — поділився Кирило Парастаєв.

Ще одним дебютом у фільмі є участь Марічки Хоменко, яка зіграла Соню, дівчину, що завжди трохи в тіні. Її героїня спостерігає, аналізує, перш ніж щось сказати. У колективі Соню сприймають як «сіру мишку», але за цією маскою — щирість, яка роззброює. Але все змінюється, коли на випробувальний термін приходить Роман.

«Це перший мій досвід в кіно і я дуже вдячна Всесвіту і тому, що посприяло, щоб зі мною були саме такі партнери. Вони можуть підказати, вони дуже людяні і допоможуть, це допомагає мені відчувати себе спокійно, бо є довіра і хороша атмосфера між нами на майданчику. Це дуже цінно», — розповіла Марічка Хоменко.

Рожевий — хіт сезону: 14 образів Катерини Кузнецової

Головна героїня часто змінює образи. Кожен новий лук — це віддзеркалення гламурної Поліни і того, як вона, втративши опору під ногами, не втратила себе.

«У Каті було 14 різних луків — на кожен сценарний день новий образ. Ми прагнули показати, як змінюється Поліна: від гламурної доньки бізнесмена до жінки, яка вчиться слухати себе. Її одяг — це історія трансформації», — розповіла художниця з костюмів Наталія Стєпанєєва.

Костюмери та майстрині зачісок та макіяжу працювали над кожною деталлю: від аксесуарів до ідеальних локонів. Це допомагає розкривати історію Поліни не лише завдяки діалогам чи взаємодії з іншими героями, але і невербально, показуючи її вагання та зміни, додаючи глибини персонажці.

«У нас буде Зібров!»

У фільмі «Випробувальний термін» зʼявилися понад десяток улюблених акторів і зірок шоубізу. Багато популярних українських акторів зіграли в фільмі епізодичні, але яскраві ролі: в тизері глядачам підморгнув Віктор Жданов у ролі таксиста, Ірма Ванца-Вітовська опікується Романом, Тарас Цимбалюк та Дар’я Петрожицька анонсують Зіброва, який у фільмі має камео і грає самого себе!

Атмосфера на майданчику

Попри багатогодинні знімання, часті коригування планів, тривоги та зміни в сценарії, на знімальному майданчику панувала атмосфера підтримки та гумору. Багато акторів ділились: саме цей настрій допоміг втілювати свої ролі і не запізнюватись на майданчик.

Увесь фільм знято у Києві — в офісних локаціях, вулицях міста й навіть на даху з панорамним видом на столицю. Київські локації стали невід’ємною частиною ромкому, підкреслюючи його унікальний характер. Особливими були сцени на міських площах та вузьких вулицях, які збирали навколо себе людей, які хотіли зазирнути у світ кіно, та ділились бекстейджем в соцмережах.

“Наш фільм — це легке, іронічне, але водночас щире європейське кіно про сучасних людей, які вчаться довіряти, пробачати й будувати себе заново. Це красива історія з живими героями, які балансують між кар’єрою, сімейними проблемами та власними емоціями. Ти їм віриш, вони стають «своїми». Пишаюся, що нам з командою вдалося зняти таке актуальне та яскраве кіно«, — прокоментувала продюсерка стрічки та керівниця інвестиційних і партнерських проєктів телевізійного бізнесу 1+1 media Анна Гончар.

На майданчику була загальна улюблениця — собака Кирила Парастаєва — цуценя Майя, яка була поруч майже на усіх локаціях. На її честь назвали одну з персонажок фільму — маленьку племінницю Романа.

Понад три тисячі фото зі знімань

Під час створення фільму було зроблено понад три тисячі фото — не просто кадри бекстейджу та портрети для звіту, а задокументовані історії: розмови залаштунками, ранковий макіяж, моменти між дублями, чергове коригування костюмів, спільне читання сценарію з режисеркою. В час, коли соцмережі переповненні контентом, важливо, аби поруч був той, хто зафіксує найщиріші моменти на знімальному майданчику.

Частину з них ми хочемо показати тут, аби поділитись з читачами ексклюзивними фото зі знімання фільму «Випробувальний термін».