Deep Purple підтримали Україну та повернули Медведєву його автограф

Музиканти закликали Путіна зупинитись.
Культовий британський рок-гурт Deep Purple підтримав Україну та український народ, а також повідомив, що повертає автограф колишнього прем'єр-міністра та президента РФ Дмитра Медведєва, який вони отримали 2011 року.
"Як і багато виконавців, ми час від часу давали приватні концерти для шанувальників з різних країн. Ми аполітичний гурт, і жодним чином не хотіли бути політичними. Це була музика. Ці дні інші. Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над невинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні, і ми вибачаємося нашим російським та українським фанатам за те, що концерти були скасовані. Ми живемо надією, що зможемо виконати ці терміни в майбутньому", – заявив бас-гітарист Deep Purple Роджер Гловер.
"Дивлячись новини про те, що російські ракети щойно зруйнували Оперний театр на площі Свободи в Харкові, де майже рівно 20 років тому грали DP, згадуючи, як Іен Гіллан одягнув балетну пачку, яку він знайшов у шафі в гримерці, і проголосив себе "Deep Purple в сукні", про апаратуру, що прибула о 19:00, і про шоу, що почалося о 20:00, про старого апаратника, який сам намагався посадити молоду публіку під час сета з таким завзяттям, що у нього стався напад, а наступного дня по дорозі назад в аеропорт на моє запитання про статую: "Це Ленін?", Роджер Гловер відповів: "Ну, це точно не Маккартні". Сьогодні другий день. Я щойно написав Дмитру Медведєву, колишньому президентові, а нині голові Ради безпеки Росії, повертаючи автограф, який він дав мені на вечері для Deep Purple у Палаці Горького у березні 2011 року, на знак протесту проти його різних постів із заявами про вторгнення", — сказав клавішник гурту Дон Ейрі.
"Якщо наша заява означатиме, що ми ніколи більше не побачимо наших російських друзів, то це велика жертва, але це нічого порівняно з тим, щоб більше ніколи не бачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера", – заявив вокаліст гурту Ієн Гіллан.
"Я завжди думав, що музика має бути аполітичною і перетинає всі кордони як універсальну мову. Як громадянин глибоко розділеної країни, всі згодні з одним: зупинити цю атаку на країну, яка добровільно роззброїла свою ядерну зброю, щоб задовольнити всіх великих гравців. Зупинися, опусти зброю, повернись назад, допоможи іншим на зворотному шляху!" — сказав Стів Морс.
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