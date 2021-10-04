Декольте із загадкою: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала лук у червоній сукні-комбінації

Джессіка Чегі приміряла сукню у білизняному стилі.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, обожнює гарно одягатися і вихвалятися своїми аутфітами перед фоловерами у соцмережі.

Цього разу красуня виклала знімок, на якому вона постала у червоній сукні-комбінації із пікантним декольте, яке притягує до себе погляди всіх довкола.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі Чегі.

Образ Джес доповнила ідеально рівним волоссям, макіяжем з акцентом на очах та білим манікюром. Зону декольте вона вирішила залишити без прикрас.

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У підписі до фото дівчина пригадала комлімент, який найбільше запам'ятала:

"Почувши комплімент, людина осяває усмішкою. А ваші слова вони будуть згадувати ще довго. Комплімент, який я отримувала і запам'ятала — "Джессі, тебе завжди багато, але коли тебе нема, то завжди чогось не вистачає".

До слова, а інша учасниця "Холостяка-11" - Олександра Миколюк, продемонструвала фігуру у стильному суцільному купальнику з пітоновим принтом і тонким паском на талії.

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