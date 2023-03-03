Декольте, прозорі вбрання та відсутність білизни: топ-5 сміливих образів тижня

Одягти подібний образ наважилася б не кожна дівчина.

"Голі" сукні та ефектні декольте в останні кілька років вже не шокують, а стають звичною справою на кожній червоній доріжці чи модному показі. Однак цього тижня подібні образи миготіли на світських заходах особливо часто.

Джулія Фокс

Модель з'явилася у повністю прозорій сукні на одному з модних показів у Парижі. Вбрання на тілі дівчини не прикривало геть нічого.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

К'яра Ферраньї

Інфлюенсерка та фешнблогерка відвідала показ Модного дому Christian Dior, який инув у Парижі. Вона одягла чорну прозору майку, крізь яку просвічували соски. Таким чином К'яра хоче привернути увагу до прав жінок та їхнього тіла.

К'яра Ферраньї / Фото: Associated Press

Аманда Голден

Папараці заскочили ведучу дорогою на роботу — на студію Global Radio, де вона веде ранкове шоу Heart Breakfast. Вона не любить носити бюстгальтер, що вкотре довела своїм образом.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Анджела Кленсі

Зірка реалітішоу Big Brother Анджела Кленсі відвідала прем'єру драми про спорт "Крид III: Спадщина Роккі Бальбоа" у повністю прозорому міні.

Анджела Кленсі / Фото: Getty Images

Медісон Бір

Вона відвідала церемонію вручення нагород Billboard Women in Music Awards у сукні з принтом "рисі" від Roberto Cavalli, яка мала дуже ефектне декольте.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

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