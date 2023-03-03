Декольте, прозорі вбрання та відсутність білизни: топ-5 сміливих образів тижня

Одягти подібний образ наважилася б не кожна дівчина.
"Голі" сукні та ефектні декольте в останні кілька років вже не шокують, а стають звичною справою на кожній червоній доріжці чи модному показі. Однак цього тижня подібні образи миготіли на світських заходах особливо часто.
Джулія Фокс
Модель з'явилася у повністю прозорій сукні на одному з модних показів у Парижі. Вбрання на тілі дівчини не прикривало геть нічого.
К'яра Ферраньї
Інфлюенсерка та фешнблогерка відвідала показ Модного дому Christian Dior, який инув у Парижі. Вона одягла чорну прозору майку, крізь яку просвічували соски. Таким чином К'яра хоче привернути увагу до прав жінок та їхнього тіла.
Аманда Голден
Папараці заскочили ведучу дорогою на роботу — на студію Global Radio, де вона веде ранкове шоу Heart Breakfast. Вона не любить носити бюстгальтер, що вкотре довела своїм образом.
Анджела Кленсі
Зірка реалітішоу Big Brother Анджела Кленсі відвідала прем'єру драми про спорт "Крид III: Спадщина Роккі Бальбоа" у повністю прозорому міні.
Медісон Бір
Вона відвідала церемонію вручення нагород Billboard Women in Music Awards у сукні з принтом "рисі" від Roberto Cavalli, яка мала дуже ефектне декольте.
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