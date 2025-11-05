ТСН у соціальних мережах

Декольте їй тиснуло: зірка реаліті у шоколадній сукні з телячої шкіри привернула увагу на заході

Оландрія Картен у шкіряній сукні трендового кольору прийшла на церемонію.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оландрія Картен

Оландрія Картен / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала церемонію вручення премії CFDA Awards 2025, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Для своєї появи красуня обрала шоколадну сукню максі з телячої шкіри і з невеликим шлейфом від бренду Brandon Blackwood, яку створили для неї на замовлення. Вбрання було без бретельок, мало високий розріз, невеликий шлейф і замале декольте, яке дуже затисло її пишні груди.

Оландрія Картен / © Getty Images

Оландрія Картен / © Getty Images

Лук Каретн доповнила коричневими замшевими туфлями на шпильках. Вона зробила зачіску боб-каре з прикореневим обємом і локонами, макіяж із пишними віями і коричневий манікюр зі срібним декором. Вуха знаменитість прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками з камінням.

Нагадаємо, Оландрія Картен продемонструвала гарний образ у чорній шовковій сукні з мереживом.

