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Декор з троянд і величезні ведмеді з гортензій: вагітна Олівія Калпо влаштувала вечірку baby shower
До організації свята модель підійшла дуже серйозно та показала, що з цього вийшло.
32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — скоро вперше стане мамою. Вона перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є чоловік зірки — гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — початок третього триместру, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.
Традиційно американці влаштовують вечірку baby shower — святкування перед народженням дитини, щоб привітати майбутню маму та подарувати подарунки для малюка. Зазвичай вона відбувається на 7-8-му місяці вагітності.
До організації (а за традицією святом займаються подруги та близькі майбутньої мами) підійшли з усією серйозністю. Судячи з фото, на заході був свій колірний код та дрескод.
Сама модель була одягнена у легку довгу сукню м’ятного відтінку, її образ завершували витончені золоті прикраси. Її чоловік вибрав молочний лляний костюм.
Святковий намет, столи та люстри були прикрашені композиціями з білих та рожевих троянд. А центральною фотозоною стали величезні ведмеді, створені із гортензій.
Навіть собака моделі — голдендудль Олівер — був із м’ятною краваткою на шиї.
Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо показала селфі зі спортзалу.