ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Декор з троянд і величезні ведмеді з гортензій: вагітна Олівія Калпо влаштувала вечірку baby shower

До організації свята модель підійшла дуже серйозно та показала, що з цього вийшло.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — скоро вперше стане мамою. Вона перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є чоловік зірки — гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — початок третього триместру, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.

Традиційно американці влаштовують вечірку baby shower — святкування перед народженням дитини, щоб привітати майбутню маму та подарувати подарунки для малюка. Зазвичай вона відбувається на 7-8-му місяці вагітності.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

До організації (а за традицією святом займаються подруги та близькі майбутньої мами) підійшли з усією серйозністю. Судячи з фото, на заході був свій колірний код та дрескод.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Сама модель була одягнена у легку довгу сукню м’ятного відтінку, її образ завершували витончені золоті прикраси. Її чоловік вибрав молочний лляний костюм.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Святковий намет, столи та люстри були прикрашені композиціями з білих та рожевих троянд. А центральною фотозоною стали величезні ведмеді, створені із гортензій.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Навіть собака моделі — голдендудль Олівер — був із м’ятною краваткою на шиї.

/ © Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо показала селфі зі спортзалу.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie