Декор з троянд і величезні ведмеді з гортензій: вагітна Олівія Калпо влаштувала вечірку baby shower

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

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32-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — скоро вперше стане мамою. Вона перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є чоловік зірки — гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — початок третього триместру, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.

Традиційно американці влаштовують вечірку baby shower — святкування перед народженням дитини, щоб привітати майбутню маму та подарувати подарунки для малюка. Зазвичай вона відбувається на 7-8-му місяці вагітності.

© Instagram Олівії Калпо

До організації (а за традицією святом займаються подруги та близькі майбутньої мами) підійшли з усією серйозністю. Судячи з фото, на заході був свій колірний код та дрескод.

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© Instagram Олівії Калпо

Сама модель була одягнена у легку довгу сукню м’ятного відтінку, її образ завершували витончені золоті прикраси. Її чоловік вибрав молочний лляний костюм.

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Святковий намет, столи та люстри були прикрашені композиціями з білих та рожевих троянд. А центральною фотозоною стали величезні ведмеді, створені із гортензій.

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Навіть собака моделі — голдендудль Олівер — був із м’ятною краваткою на шиї.

© Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна Олівія Калпо показала селфі зі спортзалу.

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