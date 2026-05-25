- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Демі Мур обрала незвичайне вбрання для червоної доріжки у Каннах
Церемонія закриття 79-го Каннського кінофестивалю зібрала низку зірок, але найбільше уваги привернула вишукана Демі Мур.
Акторка обрала незвичайне поєднання речей, яке виділялося з-поміж усіх класичних вбрань, що були представлені того дня на червоній доріжці.
Голлівудська красуня, яка цього року була у журі фестивалю, одягла зелену сукню Balenciaga, прикрашену блискучими деталями, але головним акцентом усього стала величезна накидка.
Незвичайна річ прикривала її плечі та руки, і вона поєднала накидку з довгими рукавичками. Вона доповнила образ білими туфлями на шпильках, а довге темне волосся було просто прямим — це її улюблена зачіска.
Також Демі Мур відвідала прем’єру фільму «Чорна куля» (La Bola Negra), яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. Там вона приголомшила кардинально новою зачіскою.