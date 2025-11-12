Демі Мур одягла "голу" сукню на честь свого 63-го дня народження і це було дуже красиво

Демі Мур / © Associated Press

Реклама

Голлівудська зірка Демі Мур відсвяткувала 11 листопада свій 63-й день народження, але оскільки вона наразі перебуває в промотурі для просування серіалу «Лендмен», то вийшла на червону доріжку. Акторка у свій день народження відвідала презентацію другого сезону цього серіалу в Нью-Йорку.

Демі одягла на захід чорну сукню від Gucci з «голим» ефектом і дуже глибоким декольте. Вбрання мало довгі рукави та шлейф, а саме воно було зшите з мереживної тканини з бежевою підкладкою. А ось сяяло вбрання у світлі софітів завдяки декору у вигляді чорного бісеру. Сукня була дуже схожою на вбрання з колекції 1996 року, тож, ймовірно, саме ним і надихався бренд, коли створював сукню для Демі.

Демі Мур на заході в Нью-Йорку / © Associated Press

Також акторка розпустила своє довге волосся, зробила яскравий і красивий макіяж і додала до луку кілька коштовностей.

Реклама

Демі Мур на заході в Нью-Йорку / © Associated Press

Раніше також «голу» сукню Gucci Демі одягла на галаконцерт LACMA Art + Film, що відбувся в Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. Її вбрання було декороване великими квітами з бісеру та леліток.

Демі Мур на галаконцерті LACMA Art + Film / © Associated Press