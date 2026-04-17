Демі Мур одягла на червону доріжку річ, яка є у шафі кожної жінки

Акторка показала, як річ із повсякденного життя адаптувати для світського заходу.

Демі Мур / © Getty Images

На прем’єрі серіалу Landman у Лос-Анджелесі Демі Мур продемонструвала простоту та гарний смак, коли з’явилася на публіці. Акторка обрала для червоної доріжки образ від Carolina Herrera з осінньої колекції 2026 року, створеної креативним директором бренду Весом Гордоном.

Її стиль на перший погляд здається дуже простим, але насправді є ретельно продуманим. Річ у тім, що актора одягла річ, яка є у гардеробі кожної жінки — просто чорну трикотажну водолазку, яка пасує абсолютно до всього і є тією універсальною річчю, яку можна одягти і на зустріч, і на вечірній захід.

Саме водолазка дозволила створити у образі Мур контраст і акцентувати увагу на талії завдяки яскравій спідниці з леопардовим принтом і фасоном-тюльпаном. На талії спідницю прикрашав бантик-пояс, а також бант повторювався на ручці її сумки. Іншими деталями луку стали вишукані сатинові туфля з відкритою п’яткою і сережки з діамантами.

Також нещодавно стало відомо, що Демі Мур отримала головну роль у фільмі Tyrant від Amazon MGM Studios, де також зіграють Шарліз Терон і Джулія Гарнер, повідомляє Deadline.

Знімання розпочнуться за кілька тижнів у Лос-Анджелесі. Офіційний синопсис фільму поки тримається в таємниці. Відомо лише, що це напружений трилер, дія якого розгортається у світі елітної високої кухні Нью-Йорка.

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

