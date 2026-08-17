Демі Мур опублікувала фото з весілля своєї молодшої доньки Таллули

Демі Мур і Таллула, фото: instagram.com/demimoore

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У своєму Instagram 63-річна акторка Демі Мур опублікувала зворушливі фотографії з весілля своєї молодшої доньки Таллули Вілліс, яка 8 серпня вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Урочистість відбулася в сімейному будинку в Гейлі, штат Айдахо, у колі найближчих людей.

На знімках зазнімковані атмосферні моменти весільного дня та підготовка нареченої до церемонії.

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«У житті трапляються моменти, які здаються майже нереальними — і спостерігати за тим, як моя Таллула стає нареченою, оточена такою любов’ю, було одним із них. Моє серце переповнене спогадами та вдячністю, коли я бачу, як ти розпочинаєш цей чудовий новий етап свого життя.

Таллулу, бачити тебе такою сяючою і такою глибоко коханою наповнило моє серце почуттям, яке я зберігатиму вічно. Нехай ваше спільне життя буде сповнене пригод, сміху та кохання, яке з плином часу лише міцнішає. Я так сильно тебе кохаю, моє серце переповнюється радістю!» — написала акторка.

Зокрема, Мур опублікувала фотографії з примірки весільної сукні, на яких вона допомагає Таллулі з фатою.

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Для весілля Таллула обрала розкішну сукню Balenciaga, створену спеціально для неї креативним директором бренду П’єрпаоло Піччолі. На її виготовлення знадобилося 712 годин. Образ доповнили довга фата та ефектний шлейф.

Сама Демі Мур також стала однією з найефектніших гостей урочистості. Для церемонії вона обрала сукню від Balenciaga, а згодом переодяглася в білу мінісукню. На весіллі були присутні й сестри нареченої — Румер та Скаут Вілліс.

Демі Мур і Таллула, фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

Особливо зворушливим моментом весілля стала присутність батька нареченої, Брюса Вілліса. Для родини це стало особливо важливим моментом після того, як Вілліс практично перестав з’являтися на публіці.

Зазначимо, що Талула та Джастін познайомилися в інтернеті й заручилися у грудні 2024 року. Весільна церемонія відбулася майже через два роки після початку їхніх стосунків.

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Нагадаємо, що раніше три доньки Демі Мур — Румер, Скаут і Таллула — разом пішли на обід.

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