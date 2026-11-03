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- Шоу-бізнес
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Демі Мур переосмислила джинсовий стиль у незвичайному вечірньому образі від Зака Позена
Образ акторки став одним із найцікавіших модних виходів вечора.
У Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія CFDA Fashion Awards 2026 на якій відбувається нагородження в галузі моди, а організовує її Рада модельєрів Америки. Її часто називають «Оскаром американської моди», адже це одна з найпрестижніших подій у fashion-індустрії.
Однією з гостей заходу стала акторка Демі Мур. Вона обрала для події практично іронічний образ від GapStudio, який переосмислив саме поняття вечірнього вбрання.
Сукню Демі створив дизайнер Зак Позен, що відомий своїм цікавим підходом до моди і декількома культовими образами, зокрема весільною сукнею принцеси Євгенії та технологічним луком від Клер Дейнс для Met Gala. Сукня Мур для події була створена з деніму, а головною її родзинкою став корсет, що нагадував пояси джинсів зшитих між собою.
Верхня частина сукні мала галтер, ліф був оформлений із загнутими краями, а довга спідниця була із заниженою лінією талії і доповнювалася високим розрізом і невеликим шлейфом.
Завершили образ Демі Мур замшеві туфлі-човники, діамантові сережки-підвіски та повністю джинсова сумочка, створена виконавчим директором Gap з аксесуарів Рідом Кракоффом.
Це була перша поява Мур на публіці після святкування Геловіну. Під час святкування акторка з’явилася у креативному образі корови.