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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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115
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Демі Мур переосмислила джинсовий стиль у незвичайному вечірньому образі від Зака Позена

Образ акторки став одним із найцікавіших модних виходів вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія CFDA Fashion Awards 2026 на якій відбувається нагородження в галузі моди, а організовує її Рада модельєрів Америки. Її часто називають «Оскаром американської моди», адже це одна з найпрестижніших подій у fashion-індустрії.

Однією з гостей заходу стала акторка Демі Мур. Вона обрала для події практично іронічний образ від GapStudio, який переосмислив саме поняття вечірнього вбрання.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Сукню Демі створив дизайнер Зак Позен, що відомий своїм цікавим підходом до моди і декількома культовими образами, зокрема весільною сукнею принцеси Євгенії та технологічним луком від Клер Дейнс для Met Gala. Сукня Мур для події була створена з деніму, а головною її родзинкою став корсет, що нагадував пояси джинсів зшитих між собою.

Верхня частина сукні мала галтер, ліф був оформлений із загнутими краями, а довга спідниця була із заниженою лінією талії і доповнювалася високим розрізом і невеликим шлейфом.

Завершили образ Демі Мур замшеві туфлі-човники, діамантові сережки-підвіски та повністю джинсова сумочка, створена виконавчим директором Gap з аксесуарів Рідом Кракоффом.

Це була перша поява Мур на публіці після святкування Геловіну. Під час святкування акторка з’явилася у креативному образі корови.

Демі Мур

Демі Мур

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