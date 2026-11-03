Демі Мур переосмислила джинсовий стиль у незвичайному вечірньому образі від Зака Позена

Демі Мур / © Associated Press

Реклама

У Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія CFDA Fashion Awards 2026 на якій відбувається нагородження в галузі моди, а організовує її Рада модельєрів Америки. Її часто називають «Оскаром американської моди», адже це одна з найпрестижніших подій у fashion-індустрії.

Однією з гостей заходу стала акторка Демі Мур. Вона обрала для події практично іронічний образ від GapStudio, який переосмислив саме поняття вечірнього вбрання.

Реклама

Демі Мур / © Associated Press

Сукню Демі створив дизайнер Зак Позен, що відомий своїм цікавим підходом до моди і декількома культовими образами, зокрема весільною сукнею принцеси Євгенії та технологічним луком від Клер Дейнс для Met Gala. Сукня Мур для події була створена з деніму, а головною її родзинкою став корсет, що нагадував пояси джинсів зшитих між собою.

Реклама

Верхня частина сукні мала галтер, ліф був оформлений із загнутими краями, а довга спідниця була із заниженою лінією талії і доповнювалася високим розрізом і невеликим шлейфом.

Завершили образ Демі Мур замшеві туфлі-човники, діамантові сережки-підвіски та повністю джинсова сумочка, створена виконавчим директором Gap з аксесуарів Рідом Кракоффом.

Це була перша поява Мур на публіці після святкування Геловіну. Під час святкування акторка з’явилася у креативному образі корови.

Демі Мур

Новини партнерів