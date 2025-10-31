ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
53
1 хв

Демі Мур підкреслила струнку фігуру лаконічною сукнею і обіймалася з колишнім Анджеліни Джолі

62-річна акторка вийшла на червону доріжку і здивувалася компанією.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Голлівудська акторка Демі Мур відвідала презентацію другого сезону серіалу «Лендмен», яка відбулася в Академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

Акторка одягла з такої нагоди сіру сукню-футляр довжини міді, яка підкреслювала кожен вигин її фігури. Вбрання мало також глибоке декольте і короткі рукави.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Носила сукню Демі в поєднанні з бежевими гостроносими туфлями, кількома лаконічними прикрасами, а також розпустила довге волосся і зробила дуже лаконічний макіяж.

Багатьох Мур здивувала тим, що обіймалася на заході для фото з 70-річним ексчоловіком Анджеліни Джолі Біллі Бобом Торнтоном, який зіграв у серіалі головну роль.

Демі Мур і Біллі Боб Торнтон / © Associated Press

Демі Мур і Біллі Боб Торнтон / © Associated Press

Демі Мур і Біллі Боб Торнтон / © Associated Press

Демі Мур і Біллі Боб Торнтон / © Associated Press

Нагадаємо, що Джолі вийшла заміж за актора Біллі Боба Торнтона після двомісячних залицянь 5 травня 2000 року в Лас-Вегасі. Роман пари дуже цікавив громадськість, а все через те, що вони часто доволі відверто поводилися на публіці та говорили про свою пристрасть і жести кохання. Вони раптово розійшлися 2002 року, але розлучення було завершено 27 травня 2003 року.

Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон / © Getty Images

Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон / © Getty Images

