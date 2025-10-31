- Дата публікації
Демі Мур підкреслила струнку фігуру лаконічною сукнею і обіймалася з колишнім Анджеліни Джолі
62-річна акторка вийшла на червону доріжку і здивувалася компанією.
Голлівудська акторка Демі Мур відвідала презентацію другого сезону серіалу «Лендмен», яка відбулася в Академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
Акторка одягла з такої нагоди сіру сукню-футляр довжини міді, яка підкреслювала кожен вигин її фігури. Вбрання мало також глибоке декольте і короткі рукави.
Носила сукню Демі в поєднанні з бежевими гостроносими туфлями, кількома лаконічними прикрасами, а також розпустила довге волосся і зробила дуже лаконічний макіяж.
Багатьох Мур здивувала тим, що обіймалася на заході для фото з 70-річним ексчоловіком Анджеліни Джолі Біллі Бобом Торнтоном, який зіграв у серіалі головну роль.
Нагадаємо, що Джолі вийшла заміж за актора Біллі Боба Торнтона після двомісячних залицянь 5 травня 2000 року в Лас-Вегасі. Роман пари дуже цікавив громадськість, а все через те, що вони часто доволі відверто поводилися на публіці та говорили про свою пристрасть і жести кохання. Вони раптово розійшлися 2002 року, але розлучення було завершено 27 травня 2003 року.