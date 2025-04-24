Демі Мур показала елегантність у сірому кольорі: акторка затьмарила всіх у сукні з цікавими деталями

Демі Мур / © Getty Images

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Акторка Демі Мур відвідала саміт Time100 у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Під час заходу 62-річна зірка поспілкувалася з редакторкою журналу Time Люсі Фельдман, торкнувшись із нею найрізноманітніших тем — від її власного погляду на старіння до нещодавньої втрати статуетки «Оскар».

Вона з’явилася на заході у довгій сірій сукні від бренду Thom Browne, яка не мала рукавів, але водночас її прикрашали широкі підплічники, невеликий напуск тканини на талії, а також виріз біля горловини. Незмінною частиною всіх вбрань бренда є смужка чорно-червоно-білого кольору, яка цього разу була на спідниці.

Демі Мур / © Getty Images

Окрім участі в саміті, Мур також була включена до списку Time100 найвпливовіших людей світу цього року, а її портрет прикрасив одну з п’яти обкладинок цьогорічного випуску. Саміт Time100 є частиною щорічних заходів журналу Time, до програми яких також входить Гала-вечеря Time100, яка традиційно проводиться наступного дня після саміту.

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Нагадаємо, що цього року акторка була вперше за всі свої роки роботи в Голлівуді номінована на Оскар, але програла.

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