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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Демі Мур показала елегантність у сірому кольорі: акторка затьмарила всіх у сукні з цікавими деталями

Мур обрала вишукане вбрання від відомого дизайнера, яке поєднувало у собі класичну елегантність із цікавими деталями.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

Акторка Демі Мур відвідала саміт Time100 у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Під час заходу 62-річна зірка поспілкувалася з редакторкою журналу Time Люсі Фельдман, торкнувшись із нею найрізноманітніших тем — від її власного погляду на старіння до нещодавньої втрати статуетки «Оскар».

Вона з’явилася на заході у довгій сірій сукні від бренду Thom Browne, яка не мала рукавів, але водночас її прикрашали широкі підплічники, невеликий напуск тканини на талії, а також виріз біля горловини. Незмінною частиною всіх вбрань бренда є смужка чорно-червоно-білого кольору, яка цього разу була на спідниці.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Окрім участі в саміті, Мур також була включена до списку Time100 найвпливовіших людей світу цього року, а її портрет прикрасив одну з п’яти обкладинок цьогорічного випуску. Саміт Time100 є частиною щорічних заходів журналу Time, до програми яких також входить Гала-вечеря Time100, яка традиційно проводиться наступного дня після саміту.

Нагадаємо, що цього року акторка була вперше за всі свої роки роботи в Голлівуді номінована на Оскар, але програла.

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_2 / © Getty Images

© Getty Images

Деми Мур_6 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

© Getty Images

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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