Демі Мур показала, як відсвяткувала 62-річчя та день народження свого собаки

Американська акторка Демі Мур 11 листопада відзначала 62-річчя. У своєму Instagram вона показала, як це було.

Судячи з відео та виконання пісні Happy Birhday, свято пройшло у сімейному колі. Демі притискає до грудей свого домашнього улюбленця, з яким не розлучається навіть під час виходу у світ — собакою на прізвисько Пілаф, якого їй подарувала донька Талула. Цікаво, що у собаки теж був день народження кілька днів тому, що відзначила Демі у підписі до відео: "Спільний день народження для мене та Пілаф. Дякую за всі милі повідомлення! Люблю вас!"

А 36-річна донька акторки – Румер Вілліс – привітала маму у Мережі та показала їх спільні архівні фото.

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"Я так сильно тебе люблю. Мені так пощастило, що в мене є ти. Ти найсмішніша, дивніша, специфічніша і найдивовижніша жінка-Скорпіон. Цього року було так радісно спостерігати, як ти розквітаєш і вибухаєш любов'ю, стилем і силою. 62 ніколи не мали кращий вигляд", — написала Румер і додала хештег "гаряча бабуся".

Одразу після свята Демі Мур з'явилася на світському заході. Вона відвідала презентацію серіалу "Землевласник" від Paramount+, яка відбулася в Лос-Анджелесі. До фотографів зірка вийшла в чорній сукні, розшиті паєтками та бісером.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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