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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Демі Мур продемонструвала капелюшок-хмаринку на Тижні моди в Парижі

63-річна акторка вийшла на публіку у дуже незвичному образі. Такою її ще не бачили.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Демі Мур

Демі Мур

Демі Мур поділилася серією знімків, зроблених у шоурумі Модного дому Schiaparelli під час показів Тижня моди.

Однак одягла акторка одяг від бренду Magda Butrym, привернувши увагу у білому крислатому капелюсі, складеному у м’яку хмароподібну форму. Головний убір був створений польським брендом у співпраці з модистом Ноелем Стюартом.

Образ Мур також складався зі спідниці з драпуванням і асиметричним подолом, а також топу з мереживом і тонкими бретельками. Лук завершили сумка з короткою ручкою і мюлі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
15
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