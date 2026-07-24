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- Шоу-бізнес
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Демі Мур продемонструвала капелюшок-хмаринку на Тижні моди в Парижі
63-річна акторка вийшла на публіку у дуже незвичному образі. Такою її ще не бачили.
Демі Мур поділилася серією знімків, зроблених у шоурумі Модного дому Schiaparelli під час показів Тижня моди.
Однак одягла акторка одяг від бренду Magda Butrym, привернувши увагу у білому крислатому капелюсі, складеному у м’яку хмароподібну форму. Головний убір був створений польським брендом у співпраці з модистом Ноелем Стюартом.
Образ Мур також складався зі спідниці з драпуванням і асиметричним подолом, а також топу з мереживом і тонкими бретельками. Лук завершили сумка з короткою ручкою і мюлі.
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