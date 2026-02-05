Демі Мур привітала доньку Таллулу з 32-річчям і показала рідкісні фото з нею

Демі Мур із донькою Таллулою / © Instagram Деми Мур

Реклама

3 лютого молодшій доньці 63-річної американської акторки Демі Мур — Таллулі — виповнилося 32 роки. На честь цього зірка вирішила опублікувати у своєму Instagram серію рідкісних архівних фото з нею.

Знімки були зроблені в різний час: на одному з них ще зовсім маленька Таллула обіймає міцно маму, а на іншому — Демі намагається нафарбувати доньці губи помадою.

Демі Мур із донькою Таллулою / © Instagram Деми Мур

Демі Мур із донькою Таллулою / © Instagram Деми Мур

«Тоді і зараз… Можливо, вона більше не поміщається у мене на руках і їй більше не потрібна моя помада, але вона завжди буде моїм милим малятком! З днем народження!» — написала Мур під фото.

Реклама

Демі Мур із донькою Таллулою / © Instagram Деми Мур

Демі Мур із донькою Таллулою / © Instagram Деми Мур

Зазначимо, Демі Мур — мама трьох доньок: Румер, Скаут і Таллули, яких вона народила у шлюбі з актором Брюсом Віллісом. Стосунки акторки з доньками пройшли шлях від розриву до глибокої близькості. Нині вони підтримують одна одну, проводячи час разом, особливо в період хвороби Брюса. Доньки називають матір «воїном», незважаючи на складні стосунки в минулому.

Раніше, нагадаємо, Румер Вілліс показала фото зі своєю дочкою - онукою Демі Мур.