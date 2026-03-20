Демі Мур привітала колишнього чоловіка Брюса Вілліса з 71-річчям і показала його миле фото з онукою

Демі Мур / © Associated Press

63-річна американська акторка Демі Мур опублікувала у своєму Instagram фото з колишнім чоловіком — актором Брюсом Віллісом, якому вчора, 19 березня, виповнився 71 рік. Вони — одна з найзнаковіших пар Голлівуду 90-х, яка прожила у шлюбі 13 років і виховала трьох доньок Румер, Скаут і Таллулу. Попри розлучення вони змогли зберегти добрі стосунки.

На фото Брюс позує в обіймах зі своєю онукою Луеттою, дитиною своєї старшої доньки Румер. Дівчинка притискається до дідуся і цілує його в щоку. «Все, що тобі потрібно — це любов. З днем народження», — підписала знімки Демі.

Брюс Вілліс з онукою / © Instagram Деми Мур

Можливо, фото не свіжі, адже зараз актор перебуває вдома під опікою своєї сім’ї. Актор завершив кар’єру 2022 року через прогресувальну хворобу — лобно-скроневу деменцію. Він мешкає в окремому будинку, де його доглядають фахівці. Сім’я свідомо пішла на такий крок, щоб забезпечити йому максимально спокійне і стабільне середовище.

Раніше, нагадаємо, Демі Мур привітала доньку Таллулу з 32-річчям і показала рідкісні фото з нею.