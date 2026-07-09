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- Шоу-бізнес
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Демі Мур разом із молодшою донькою з’явилася на показі Balenciaga у Парижі
Вони прийшли на перший кутюрний показ креативного директора П’єрпаоло Піччолі для Balenciaga.
Акторка Демі Мур прибула до Франції, щоб відвідати Тиждень моди, який стартував у Парижі. Вона з’явилася на показі бренду Balenciaga заразом зі своєю 32-річною донькою Таллулою — молодшою зі своїх трьох дітей.
Мама та донька обрали об’ємні сукні у схожому дизайні. Стилізував їхні образи стиліст і друг Мур — Бред Горескі, який відповідальний за усі її визначні луки з червоних доріжок останніх років. Попри спеку, яка зараз вирує у Європі, Мур обрала повністю чорний ансамбль, який включав сорочку довгими рукавами та спідницю з рюшею на подолі.
Вона додала яскравого акценту за допомогою двох яскравих смужок-браслетів навколо верхньої частини лівої руки та пари яскраво-зелених туфель.
Таллула обрала не менш цікавий ансамбль, одягнувши пишну спідницю та зверху велику білу футболку. Її кремові босоніжки на підборах та сумка пасували до її верху.