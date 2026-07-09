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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Демі Мур разом із молодшою донькою з’явилася на показі Balenciaga у Парижі

Вони прийшли на перший кутюрний показ креативного директора П’єрпаоло Піччолі для Balenciaga.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Демі Мур та її донька Таллула

Демі Мур та її донька Таллула / © Getty Images

Акторка Демі Мур прибула до Франції, щоб відвідати Тиждень моди, який стартував у Парижі. Вона з’явилася на показі бренду Balenciaga заразом зі своєю 32-річною донькою Таллулою — молодшою зі своїх трьох дітей.

Мама та донька обрали об’ємні сукні у схожому дизайні. Стилізував їхні образи стиліст і друг Мур — Бред Горескі, який відповідальний за усі її визначні луки з червоних доріжок останніх років. Попри спеку, яка зараз вирує у Європі, Мур обрала повністю чорний ансамбль, який включав сорочку довгими рукавами та спідницю з рюшею на подолі.

Демі Мур та її донька Таллула / © Getty Images

Демі Мур та її донька Таллула / © Getty Images

Вона додала яскравого акценту за допомогою двох яскравих смужок-браслетів навколо верхньої частини лівої руки та пари яскраво-зелених туфель.

Таллула обрала не менш цікавий ансамбль, одягнувши пишну спідницю та зверху велику білу футболку. Її кремові босоніжки на підборах та сумка пасували до її верху.

Демі Мур та її донька Таллула / © Getty Images

Демі Мур та її донька Таллула / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
287
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