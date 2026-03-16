Демі Мур сяяла на "Оскарі" та афтепаті в сукнях з пір'ям та дорогоцінних прикрасах

Демі Мур / © Associated Press

63-річна Демі вийшла на доріжку в сукні з пір'ям від Gucci, вбрання було темно-зеленого кольору, підкреслювало талію акторки, а також мало невеликий шлейф теж із пір'я.

Мур доповнила аутфіт кількома браслетами з діамантами, сережками із смарагдовим камінням і зробила легкий вечірній макіяж зі стрілками. Волосся зірки було розпущене, а в манікюрі вона віддала перевагу натуральності.

Вона вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу операторську роботу Отум Дюралд Аркапау за фільм «Грішники» — першій жінці, яка будь-коли отримала нагороду в цій категорії. Її перемога знаменує значний крок вперед для жінок у сфері кіновиробництва, яка тривалий час перебувала під домінуванням чоловіків.

Демі Мур вручила нагороду Отум Дюралд Аркапау / © Associated Press

Пізніше на вечірці Vanity Fair Мур з'явилася в чорній сукні, що обтискала фігуру, і накидці з пір'я, доповнивши лук чорними шкіряними рукавичками, розкішним кольє на шиї і масивними сережками у вухах. Цього разу Демі зібрала волосся в хвіст, акцентувавши увагу на оголених плечах.

Демі Мур на вечірці Vanity Fair / © Associated Press