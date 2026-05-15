Демі Мур у червоній сукні з ефектом пом’ятості затьмарила всіх на Каннському кінофестивалі
63-річна акторка продовжує захоплювати своїми красивими образами на кінофестивалі у Каннах.
Демі Мур цьогоріч є членкинею журі Каннського кінофестивалю, тож вона щодня виходить на червону доріжку, щоб продемонструвати свої розкішні аутфіти.
Акторка відвідала премʼєру фільму «Батьківщина». Для своєї появи вона обрала ефектний образ у сукні максі пристрасного червоного кольору, який одразу привертав увагу.
Вбрання з фактурної тканини мало ефект помʼятості. Воно ідеально підкреслило струнку фігуру зірки.
Особливу увагу в аутфті привертав драматичний асиметричний верх із об’ємною архітектурною деталлю на плечі. Взута вона була у чорні сатинові гостроносі туфлі.
У Демі була зачіска з боковим проділом, макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах та рожевими рум’янами і довгий манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними діамантовими сережками з торочкою, а на руці був масивний діамантовий браслет з квітковим мотивом.
Мур була найяскравішою зірковою красунею у третій день Каннського кінофестивалю.
Нагадаємо, Демі Мур у другий день Каннського кінофестивалю сяяла у кастомній лавандовій сукні з легкої напівпрозорої тканини з блиском від бренду Gucci.