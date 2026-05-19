Демі Мур у масивних окулярах і вбранні з пір’ям позувала на червоній доріжці у Каннах
63-річна акторка продовжує свій модний марафон на Каннському кінофестивалі.
Новий вихід Демі Мур на червону доріжку Каннського кінофестивалю потішив її шанувальників не менше, ніж попередні її образи.
Цього разу акторка, яка є членкинею журі кінофестивалю, постала перед фотокамерами у чорному асиметричному вбранні зі страусиним пір’ям з колекції Gucci Resort 2027. Його Мур скомбінувала з чорними прямими штанями зі стрілками і з чорними гостроносими туфлями.
У неї було ідеально рівне укладання на один бік і макіяж з глянцевим блиском на губах. На обличчя вона одягла масивні чорні сонцезахисні окуляри. У вухах у Демі були смарагдові сережки, на шиї — розкішне кольє з діамантами і смарагдами, а на руках — широкий браслет і каблучка з цього самого комплекту коштовностей.
У цьому луку вона прийшла на прем’єру драматичного фільму Fjord.
Нагадаємо, Демі Мур на галавечір Chopard Miracle прийшла в елегантному жакеті на голе тіло і в пишній асиметричній спідниці.