- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 1 хв
Демі Мур у мерехтливій вечірній сукні і дорогоцінних прикрасах викликала фурор на червоній доріжці
Акторка отримала нагороду «Ікона стилю».
Демі Мур відвідала церемонію вручення премії WWD Style Awards 2026, яка відбулася у Санта-Моніці. Акторку відзначили нагородою «Ікона стилю».
На червоній доріжці вона викликала фурор своїм розкішним образом від бренду Gucci. На Демі була вечірня чорна напівпрозора сукня максі з кристалами, які виблискували від спалахів софітів, без рукавів, з американською проймою і галтером. Вбрання мало приталений силует і драпуванням на стегнах. У ньому зірка мала стрункий і красивий вигляд.
Взута вона була у чорні туфлі-човники. Ефектним доповненням аутфіту було дорогоцінне діамантово-смарагдове кольє і сережки-гілочки з діамантами. Волосся Мур розпустила і уклала назад, зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою і світло-рожевий манікюр.
На червоній доріжці Демі також позувала зі своїм стилістом Бредом Горескі, з яким вона працює від 2008 року.
Нагадаємо, Демі Мур прийшла на захід у луку від Gucci, який складався з топу, кардигану з пухнастого трикотажу і гламурної помаранчевої сукні.