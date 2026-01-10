Демі Мур у мерехтливій вечірній сукні і дорогоцінних прикрасах викликала фурор на червоній доріжці

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур відвідала церемонію вручення премії WWD Style Awards 2026, яка відбулася у Санта-Моніці. Акторку відзначили нагородою «Ікона стилю».

Демі Мур / © Associated Press

На червоній доріжці вона викликала фурор своїм розкішним образом від бренду Gucci. На Демі була вечірня чорна напівпрозора сукня максі з кристалами, які виблискували від спалахів софітів, без рукавів, з американською проймою і галтером. Вбрання мало приталений силует і драпуванням на стегнах. У ньому зірка мала стрункий і красивий вигляд.

Демі Мур / © Associated Press

Взута вона була у чорні туфлі-човники. Ефектним доповненням аутфіту було дорогоцінне діамантово-смарагдове кольє і сережки-гілочки з діамантами. Волосся Мур розпустила і уклала назад, зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою і світло-рожевий манікюр.

Демі Мур / © Associated Press

На червоній доріжці Демі також позувала зі своїм стилістом Бредом Горескі, з яким вона працює від 2008 року.

Бред Горескі і Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур прийшла на захід у луку від Gucci, який складався з топу, кардигану з пухнастого трикотажу і гламурної помаранчевої сукні.