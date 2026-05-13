- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
Демі Мур захопила образом у лавандовій напівпрозорій сукні на червоній доріжці у Каннах
63-річна акторка в ефектному аутфіті постала у другий день Каннського кінофестивалю.
Демі Мур, яка цьогоріч є членкинею журі, з’явилася на червоній доріжці прем’єри фільму «Жіноче життя», яка відбулася у межах 79-го Каннського кінофестивалю.
Для своєї появи акторка обрала ніжний образ у лавандовій сукні з легкої напівпрозорої тканини з блиском від Gucci, яку для неї створили на замовлення. Вбрання мало оголені плечі, довгі рукави, драпування, розріз до стегна і довгий шлейф, який їй поправляли помічники.
Аутфіт Демі доповнила сатиновими туфлями в тон і на шпильках, розкішними діамантовими сережками Chopard і каблучкою з діамантом. У неї було укладання з мокрим ефектом і макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, Демі Мур на церемонії відкриття кінофесталю позувала у гламурній сукні перлинного відтінку від Jacquemus, повністю розшитій лелітками.