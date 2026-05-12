- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Демі Мур заскочили у Франції, коли вона прибула на Каннський кінофестиваль
12 травня у Каннах стартує 79-й щорічний Міжнародний кінофестиваль. Цього разу членкинею журі престижного заходу стала голлівудська акторка Демі Мур, яка вже прибула до Франції.
Зірку сфотографували папараці 11 травня, коли вона йшла до готелю Martinez на вечерю з іншими членами журі. Вона з’явилася в образі від Gucci — простому та стильному, але водночас дещо простому. Акторка одягла штани-галіфе, лаконічну трикотажну футболку і вкорочену куртку-бомбер, рукави якої підкотила.
Демі доповнила образ такими аксесуарами, як гостроносі туфлі, окуляри та класична сумка з монограмою Gucci і короткими ручками. Своє довге волосся вона просто розпустила — це її улюблена зачіска, яку вона обирає на червоні доріжки й інші світські заходи.
Також цього року на заході головою журі конкурсу L'Œil d’or («Золоте око») буде український режисер і кінодокументаліст Мстислав Чернов. Приз L’Œil d’Or вручається за найкращий документальний фільм, представлений у межах Каннського кінофестивалю. Від 2015 року нагорода охоплює стрічки як з офіційного відбору, так і з паралельних секцій фестивалю.