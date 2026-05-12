Демі Мур заскочили у Франції, коли вона прибула на Каннський кінофестиваль

12 травня у Каннах стартує 79-й щорічний Міжнародний кінофестиваль. Цього разу членкинею журі престижного заходу стала голлівудська акторка Демі Мур, яка вже прибула до Франції.

Юлія Каранковська
Демі Мур / © Getty Images

Зірку сфотографували папараці 11 травня, коли вона йшла до готелю Martinez на вечерю з іншими членами журі. Вона з’явилася в образі від Gucci — простому та стильному, але водночас дещо простому. Акторка одягла штани-галіфе, лаконічну трикотажну футболку і вкорочену куртку-бомбер, рукави якої підкотила.

Демі доповнила образ такими аксесуарами, як гостроносі туфлі, окуляри та класична сумка з монограмою Gucci і короткими ручками. Своє довге волосся вона просто розпустила — це її улюблена зачіска, яку вона обирає на червоні доріжки й інші світські заходи.

Також цього року на заході головою журі конкурсу L'Œil d’or («Золоте око») буде український режисер і кінодокументаліст Мстислав Чернов. Приз L’Œil d’Or вручається за найкращий документальний фільм, представлений у межах Каннського кінофестивалю. Від 2015 року нагорода охоплює стрічки як з офіційного відбору, так і з паралельних секцій фестивалю.

