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Демі Роуз у корсеті з паєтками продемонструвала спокусливі форми

Демі Роуз у корсеті з паєтками продемонструвала спокусливі форми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
432
Час на прочитання
1 хв
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Демі Роуз у корсеті з паєтками продемонструвала спокусливі форми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель не припиняє спокушати фоловерів своїми сексуальними світлинами.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нові пікантні знімки з нещодавньої фотосесії на скелі біля водойми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель постала перед фотокамерою у срібному корсеті, розшитому паєтками, який ідеально підкреслив її пишний бюст, тонку талію і широкі стегна. На ній також були бежеві стринги з чорною облямівкою.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі розпустила волосся, прикрасила одне вухо сережкою-кафою, а пальці – каблучками. Вона мала спокусливий вигляд.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Роуз позувала топлес і похизувалася пишною п'ятою точкою.

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Дата публікації
Перегляди
432
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