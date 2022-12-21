Демі Роуз у мереживній білизні продемонструвала спокусливе декольте

Британська "Кім Кардашян" обожнює вихвалятися відвертими аутфітами.
Демі Роуз поділилася в Instagram новими світлинами, на яких вона продемонструвала звабливий лук.
Красуня з'явилася на вулицях Лондона у чорній шкірянці з хутряними вставками від Gucci, під якою на ній була сексуальна мереживна білизна Dior.
Декольте Демі мало спокусливий вигляд, тому вона ним виблискувала на камеру.
Волосся дівчина зібрала у високий пучок і зробила макіяж із чорними стрілками. Шию вона прикрасила чокером з кулоном.
Нагадаємо, раніше провокаційна Роуз у прозорому комбінезоні похизувалася пишною п'ятою точкою.
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