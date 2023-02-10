Демі Роуз у мереживному бюстгальтері похизувалася сексуальними грудьми

27-річна модель продовжує спокушати фоловерів пікантним контентом у фотоблогу.
Демі Роуз опублікувала в Instagram Stories гарячі селфі, які вона зробила у невеликому дзеркалі. Вона постала у спокусливому аутфіті.
Модель позувала у гарному мереживному бежево-чорному бюстгальтері без бретельок. Демі похизувалася пишними сексуальними грудьми.
Образ Роуз доповнила розпущеним волоссям і макіяжем із чорними стрілками. На одному із фото вона грайливо демонструє губи качечкою.
Нагадаємо, провокаційна Демі Роуз у прозорій сукні позувала у єгипетському храмі.
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