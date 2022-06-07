Демонстративно підтримали російську культуру: театр Ла Скала відкриває сезон оперою "Борис Годунов"

Знаменитий італійський оперний театр вирішив не просто "залишитися поза політикою", а цілком усвідомлено та демонстративно став на бік російських діячів культури.

Італійський театр опери та балету Ла Скала виступив проти скасування російської культури відкрив новий сезон він розпочне оперою Модеста Мусоргського «Борис Годунов».

Італійське видання Sky.it розмістило коментарі керівників театру із цього приводу. Коментарі, треба сказати, набагато обурливіші, ніж сам факт відкриття сезону оперою Модеста Мусоргського — російського композитора, який помер від алкоголізму після нападу білої гарячки

Управитель Ла Скала Домінік Меєр заявив, що бере на себе відповідальність за вибір саме цього твору для відкриття сезону. Також він повідомив, що театр не має нічого проти російських виконавців.

Так Домінік Меєр додав: "Я проти полювання на відьом, я проти скасування російських творів і, коли читаю Пушкіна, не ховаюся".

Сподіваємося наступним кроком пана Меєра буде відвідування окупованого Херсона, де на вулицях, одразу після російських танків, з'явилася серія банерів із загальною назвою "Херсон — місто з російською історією", на одному з них Олександр Пушкін повідомляє, що Херсон побудував його дід.

Ганна Нетребко / Фото: Getty Images

Хотілося б думати, що відкриття сезону російською оперою — просто прикре непорозуміння та небажання міняти заздалегідь підготовлений план. Але як тоді пояснити, що у театрі до виступів повернулася російська оперна співачка Ганна Нетребко. Яка не просто брала участь в одній із передвиборчих компаній Путіна, а була помічена у підтримці війни в Україні ще від 2014 року. Крім того, Нетребко встигла опублікувати багато неоднозначних висловлювань від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Висловився на тему також і музичний керівник Театру Ла Скала Ріккардо Шаї: «Карати артистів неправильно та серйозно. Шедеври історії музики залишаються назавжди і тому мають загальнолюдське значення. Музикою треба жити такою, якою вона є, і треба відмовитися від того жаху, який ми переживаємо вже 90 днів».

Важко сказати, що спричинило таку позицію керівництва театру, але вигляд вона має вона дуже негарний.

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