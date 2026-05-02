ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

День народження з гумором — який подарунок отримав Девід Бекхем від родини на своє 51-річчя

Святкувати день народження з любов’ю та краплею іронії — здається, саме такий вигляд має ідеальний сценарій у родині Бекхемів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Девід Бекхем instagram.com/victoriabeckham / © Instagram

Своє святкове привітання дружина футболіста Девіда Бекхема, дизайнерка та колишня учасниця Spice Girls Вікторія Бекхем, оформила у форматі щирого Instagram посту. Вона поділилася добіркою сімейних фото, від романтичних спогадів до кадрів із подорожей та світських подій.

Втім, справжній емоційний сплеск святкування виявився не лише у ностальгійних фото, а й у відео, яке Вікторія опублікувала окремо. На ньому Девід отримує свій подарунок — нових курей для родинного господарства.

За словами Вікторії, «кури гарні», а сам іменинник має щиро щасливий та захоплений вигляд таким сюрпризом. Крім того, Вікторія відмітила що їй до вподоби ковбойський капелюх чоловіка. Цей момент швидко став улюбленим серед підписників, адже показав зовсім інший бік зіркової родини — простий, домашній і дуже людяний.

51-річчя Девіда стало поєднанням глянцевої естетики, гумору та несподіваної простоти. Від культових архівних фото до подарунка у вигляді курей, родина показує, що за образом світової ікони є людина, якій важливі сім’я та маленькі радості.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie