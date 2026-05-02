Девід Бекхем instagram.com/victoriabeckham / © Instagram

Реклама

Своє святкове привітання дружина футболіста Девіда Бекхема, дизайнерка та колишня учасниця Spice Girls Вікторія Бекхем, оформила у форматі щирого Instagram посту. Вона поділилася добіркою сімейних фото, від романтичних спогадів до кадрів із подорожей та світських подій.

Втім, справжній емоційний сплеск святкування виявився не лише у ностальгійних фото, а й у відео, яке Вікторія опублікувала окремо. На ньому Девід отримує свій подарунок — нових курей для родинного господарства.

За словами Вікторії, «кури гарні», а сам іменинник має щиро щасливий та захоплений вигляд таким сюрпризом. Крім того, Вікторія відмітила що їй до вподоби ковбойський капелюх чоловіка. Цей момент швидко став улюбленим серед підписників, адже показав зовсім інший бік зіркової родини — простий, домашній і дуже людяний.

Реклама

51-річчя Девіда стало поєднанням глянцевої естетики, гумору та несподіваної простоти. Від культових архівних фото до подарунка у вигляді курей, родина показує, що за образом світової ікони є людина, якій важливі сім’я та маленькі радості.

Новини партнерів