День народження Андре Тана: найкращі цитати дизайнера

Сьогодні, 26 жовтня, українському дизайнеру Андре Тану виповнюється 40 років. Він один із тих модельєрів, який передусім орієнтується у своїй роботі на зручність, якість, комфорт, лаконічність і створює одяг для всіх типів фігур.

На честь дня народження дизайнера ми вирішили згадати кілька його яскравих цитат з Instagram про моду, стиль життя і важливість сімейних традицій.

"Жінки більш схильні "горіти" якоюсь справою, випромінюючи величезну кількість позитивної енергії. А енергія, як відомо, править світом. Хто більш "заряджений" — той і на коні".

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

"Спостерігаю, як змінюється світ. І як мода змінюється разом із ним. Ми поступово відходимо від правил, які довго вважали незмінною класикою. У трендах — сміливі поєднання, яких раніше були просто немислимі. У нас більше свободи в одязі, ніж будь-коли".

"Так, на жаль, світ неідеальний. І за нас навряд чи стане таким. Доведеться давати відсіч тим, хто хоче підрізати ваші крила. Не здавайтеся. Творіть. Втілюйте мрії. Домагайтеся бажаного. І не дайте вас зупинити!"

"Сексуальність — легке мереживо, зіткане з рухів, тембру голосу, запаху. З упевненості в собі, внутрішнього спокою, насолоди життям і собою. А ще — думок і розмов, які ви ведете. Так, не тільки жінки вважають мозок однією з найсексуальніших частин тіла. Чоловіки теж".

"Ми, чоловіки, намагаємося розгадати жінок самі. А треба просто запитати у них... тобто у вас. Відкрито і чесно. І уважно вислухати відповідь".

Андре Тан / Фото: Instagram Андре Тана

"Важливо берегти щирі стосунки. Ті, де "дивляться не одне на одного, а в одному напрямку". Для них потрібен простір: спільний будинок, спільні інтереси, чесність, взаєморозуміння і прощення".

Читайте також: