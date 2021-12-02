День народження мрії: Кейлі Куоко відсвяткувала 36 років у Діснейленді

День народження мрії: Кейлі Куоко відсвяткувала 36 років у Діснейленді

Знаменитість провела своє свято по-дитячому весело.

Зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця" Кейлі Куоко святкувала 30 листопада день народження — їй виповнилося 36 років. Своє свято актриса вирішила провести весело у парку розваг Діснейленді.

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Знаменита акторка зібрала друзів, одягла обруч із вухами, толстовку із зображенням Круелли Де Віль та сірі джинси. Дівчина з радістю сфотографувалася з головними зірками парку – Міккі Маусом та Мінні Маус.

Кейлі Куоко / Getty Images

Нагадаємо, що зараз дівчина паралельно працює над двома проєктами — продовженням другого сезону "Бортпровідниці" та фільмом Meet Cute.

Кейлі Куоко / Getty Images

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