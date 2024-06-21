День народження Павла Зіброва: 20 красивих фото народного артиста України

Ми зібрали найкращі світлини іменинника.
Сьогодні, 21 червня, народний артист України, співак, композитор і головний вусань країни – Павло Зібров – святкує своє 67-річчя.
З цієї нагоди ми зібрали добірку красивих фото артиста.
Наша редакція щиро вітає Павла Миколайовича з днем народження, зичить йому многая літа, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, творчого натхнення, щасливого життя у мирній Україні, оптимізму та енергії, щоб здійснювати всі свої мрії!
Нагадаємо, Павло Зібров у свій день народження разом із гуртом KOLABA випустив оновлену версію свого хіта – "День народження", написану разом із поетом Юрієм Рибчинським.
Читайте також: