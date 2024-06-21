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День народження Павла Зіброва: 20 красивих фото народного артиста України

День народження Павла Зіброва: 20 красивих фото народного артиста України

Павло Зібров

Ми зібрали найкращі світлини іменинника.

Сьогодні, 21 червня, народний артист України, співак, композитор і головний вусань країни – Павло Зібров – святкує своє 67-річчя.

З цієї нагоди ми зібрали добірку красивих фото артиста.

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Наша редакція щиро вітає Павла Миколайовича з днем народження, зичить йому многая літа, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, творчого натхнення, щасливого життя у мирній Україні, оптимізму та енергії, щоб здійснювати всі свої мрії!

Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Олександр Демиденко / ©
Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Олександр Демиденко
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров
Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Нагадаємо, Павло Зібров у свій день народження разом із гуртом KOLABA випустив оновлену версію свого хіта – "День народження", написану разом із поетом Юрієм Рибчинським. 

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