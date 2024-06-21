День народження Павла Зіброва: 20 красивих фото народного артиста України

Сьогодні, 21 червня, народний артист України, співак, композитор і головний вусань країни – Павло Зібров – святкує своє 67-річчя.

З цієї нагоди ми зібрали добірку красивих фото артиста.

Павло Зібров

Наша редакція щиро вітає Павла Миколайовича з днем народження, зичить йому многая літа, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, творчого натхнення, щасливого життя у мирній Україні, оптимізму та енергії, щоб здійснювати всі свої мрії!

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров із донькою Діаною/Фото Олександр Демиденко

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Нагадаємо, Павло Зібров у свій день народження разом із гуртом KOLABA випустив оновлену версію свого хіта – "День народження", написану разом із поетом Юрієм Рибчинським.

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