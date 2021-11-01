У стильних піжамах: Злата Огнєвіч, Лілія Ребрик та інші зірки взяли участь у благодійному флешмобі

Українські зірки закликають всіх приєднатися до благодійного флешмобу.

5 листопада українців запрошують взяти участь у всеукраїнському благодійному флешмобі #деньпіжам. Долучитись може кожен охочий. Для цього потрібно опублікувати в соцмережах своє фото або відео у піжамі та зробити благодійний внесок. Усі зібрані кошти підуть на утримання Сімейних кімнат Рональда МакДональда при українських лікарнях, де діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, можуть провести час разом із рідними, відпочити, поїсти та погратися.

У ролику, який анонсує #деньпіжам, знялися Злата Огнєвіч, Лілія Ребрик з Андрієм Диким та їхніми дітьми, Анатолій Анатоліч та Валерія Гузема. Зірки танцюють танець благодійного флешмобу, який запускають у соцмережах, зокрема у TikTok.

Як долучитися до благодійного Дня піжам:

5 листопада вдягнути улюблену піжаму, зробити фото або відео в ній (на роботі, навчанні чи просто вдома);

зробити публікацію в соцмережах з хештегом #деньпіжам і кинути виклик трьом друзям;

підтримати Сімейні кімнати в лікарнях України, внісши будь-яку суму за посиланням.

Такі сімейні кімнати працюють у київському "ОХМАТДИТі", Харківській, Вінницькій, Сумській та Львівській обласних дитячих лікарнях і є безкоштовними для родин з дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні. За п’ять років роботи Сімейні кімнати прийняли понад 70 тисяч родин.

Пресслужба

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