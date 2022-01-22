День у спа-салоні: Вікторія Бекхем поділилася милим знімком із 10-річною дочкою

Дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася в Instagram знімком, на якому вона та її дочка Гарпер разом проводять день у спа-салоні у суботу.

47-річна знаменитість та її 10-річна дочка одягли однакові сірі халати та зробили селфі у дзеркало. Вікторія прибрала своє волосся з обличчя і зняла макіяж, щоб підготуватися до спа-процедур, а Гармер мило усміхнулася, коли мама робила знімок.

"Щасливі вихідні! Суботні спа-процедури для матусі та Гарпер", - написала Вікторія у пості.

Нагадаємо, що раніше Бекхем показувала милий знімок з відпустки, на якому була зазнымкована з чоловіком на яхті.

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