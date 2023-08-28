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День в історії: як Тіна Тернер отримувала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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День в історії: як Тіна Тернер отримувала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Тіна Тернер цього дня отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді / Фото: Associated Press

37 років тому саме цього дня співачка Тіна Тернер здобула свою зірку на Алеї слави у Голлівуді.

На фото 47-річна Тернер зображена з букетом квітів та іменною табличкою зі своєю зіркою. Кадр було зроблено, 28 серпня 1986 року, під час церемонії відкриття зірки у Лос-Анджелесі.

Одягнена того дня співачка була у строкатій сукні без бретельок, на шиї у неї було перлинне намисто, а у вухах великі золоті сережки-кільця.

Тіна Тернер цього дня отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді / © Associated Press
Тіна Тернер цього дня отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тіна Тернер пішла із життя цього року – 23 травня. Вона померла у віці 83 років після тривалої хвороби.

Раніше ми згадували культові пісні та біографію артистки.

Тіна Тернер / © Getty Images
Тіна Тернер / Фото: Getty Images

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Перегляди
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