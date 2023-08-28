День в історії: як Тіна Тернер отримувала зірку на Алеї слави у Голлівуді

37 років тому саме цього дня співачка Тіна Тернер здобула свою зірку на Алеї слави у Голлівуді.
На фото 47-річна Тернер зображена з букетом квітів та іменною табличкою зі своєю зіркою. Кадр було зроблено, 28 серпня 1986 року, під час церемонії відкриття зірки у Лос-Анджелесі.
Одягнена того дня співачка була у строкатій сукні без бретельок, на шиї у неї було перлинне намисто, а у вухах великі золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, Тіна Тернер пішла із життя цього року – 23 травня. Вона померла у віці 83 років після тривалої хвороби.
Раніше ми згадували культові пісні та біографію артистки.
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