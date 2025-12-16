ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Конструкція корсета чи забута булавка: акторка Ешлі Парк заінтригувала загадковою деталлю сукні

Зірка сяяла перед фотографами у сукні з «голими» вставками та вишуканим мереживом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ешлі Парк

Ешлі Парк / © Associated Press

Цього тижня на Netflix виходить довгоочікуваний п’ятий сезон популярного серіалу «Емілі в Парижі». Грандіозна прем’єра шоу відбулася у столиці Франції, а серед гостей заходу сяяла одна із головних зірок серіалу — акторка Ешлі Парк.

Дівчина обрала для своєї появи на червоній доріжці червону сукню від відомого італійського бренду Dolce & Gabbana.

Ешлі Парк / © Associated Press

Ешлі Парк / © Associated Press

Вбрання виконане із атласного шовку і мало ефектні прозорі вставки тканини по бокам, а також мереживні вставки на спідниці, яка виконана у фасоні «русалка» і розкльошена від колін.

Спереду вбрання акторки застібалося на гачки, а також у дизайні були присутні атласні вставки тканини по бокам у вигляді променів. Сукню Ешлі носила у поєднанні із розкішними діамантами, а також зробила зачіску у якій використала перуку із червоним волоссям і вклала його на один бік в так звану «голлівудську» хвилю.

Ешлі Парк / © Associated Press

Ешлі Парк / © Associated Press

Однак була у образі Ешлі одна деталь, яка збивала з пантелику — загадкова чи то булавка, яку ненароком забули кравці, чи, можливо, деталь корсету — кісточка — яка вилізла.

Загадкова деталь сукні Ешлі Парк / © Associated Press

Загадкова деталь сукні Ешлі Парк / © Associated Press

Загадкова деталь сукні Ешлі Парк / © Associated Press

Загадкова деталь сукні Ешлі Парк / © Associated Press

Попри те, що ця річ привертала увагу, образ Ешлі не був зіпсованим. Акторка мала дуже святковий і гарний вигляд, однак Dolce & Gabbana треба бути уважнішими.

Філіппін Леруа-Больє, Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Associated Press

Філіппін Леруа-Больє, Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie