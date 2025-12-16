Конструкція корсета чи забута булавка: акторка Ешлі Парк заінтригувала загадковою деталлю сукні

Ешлі Парк / © Associated Press

Реклама

Цього тижня на Netflix виходить довгоочікуваний п’ятий сезон популярного серіалу «Емілі в Парижі». Грандіозна прем’єра шоу відбулася у столиці Франції, а серед гостей заходу сяяла одна із головних зірок серіалу — акторка Ешлі Парк.

Дівчина обрала для своєї появи на червоній доріжці червону сукню від відомого італійського бренду Dolce & Gabbana.

Ешлі Парк / © Associated Press

Вбрання виконане із атласного шовку і мало ефектні прозорі вставки тканини по бокам, а також мереживні вставки на спідниці, яка виконана у фасоні «русалка» і розкльошена від колін.

Реклама

Спереду вбрання акторки застібалося на гачки, а також у дизайні були присутні атласні вставки тканини по бокам у вигляді променів. Сукню Ешлі носила у поєднанні із розкішними діамантами, а також зробила зачіску у якій використала перуку із червоним волоссям і вклала його на один бік в так звану «голлівудську» хвилю.

Ешлі Парк / © Associated Press

Однак була у образі Ешлі одна деталь, яка збивала з пантелику — загадкова чи то булавка, яку ненароком забули кравці, чи, можливо, деталь корсету — кісточка — яка вилізла.

Загадкова деталь сукні Ешлі Парк / © Associated Press

Загадкова деталь сукні Ешлі Парк / © Associated Press

Попри те, що ця річ привертала увагу, образ Ешлі не був зіпсованим. Акторка мала дуже святковий і гарний вигляд, однак Dolce & Gabbana треба бути уважнішими.