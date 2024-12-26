Дев'ять місяців після пологів: Лілія Ребрик в обтислій сукні продемонструвала струнку фігуру у кінотеатрі

Ведуча та акторка побувала на прем'єрі новорічної стрічки, у якій знялася.
Лілія Ребрик відвідала допрем’єрний показ новорічного фільму "Потяг у 31 грудня" у кінотеатрі "Оскар", у якому зіграла.
На захід вона завітала разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким і донькою.
Перед фотокамерою Лілія сяяла в ефектному образі. На ній була чорна сукня максі по фігурі із блискучим ефектом. Після пологів минуло дев'ять місяців і зірка просто захоплює своєю стрункою красивою фігурою.
Аутфіт акторка доповнила чорним взуттям на грубій підошві і чорною сумкою на ланцюжку. Ребрик розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і завершила лук лаконічними золотими сережками-кільцями.
Лілія сфотографувалася також із Ольгою Сумською та її донькою Ганною.
Нагадаємо, у фільмі "Потяг у 31 грудня" знявся колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Допрем’єрні покази стрічки стартували вже сьогодні, 26 грудня, а в національний прокат вона вийде 1 січня 2025 року.
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