Дев'ять місяців після пологів: Лілія Ребрик в обтислій сукні продемонструвала струнку фігуру у кінотеатрі

Ведуча та акторка побувала на прем'єрі новорічної стрічки, у якій знялася.

Лілія Ребрик відвідала допрем’єрний показ новорічного фільму "Потяг у 31 грудня" у кінотеатрі "Оскар", у якому зіграла.

На захід вона завітала разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким і донькою.

Перед фотокамерою Лілія сяяла в ефектному образі. На ній була чорна сукня максі по фігурі із блискучим ефектом. Після пологів минуло дев'ять місяців і зірка просто захоплює своєю стрункою красивою фігурою.

Лілія Ребрик із чоловіком і донькою

Аутфіт акторка доповнила чорним взуттям на грубій підошві і чорною сумкою на ланцюжку. Ребрик розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і завершила лук лаконічними золотими сережками-кільцями.

Лілія сфотографувалася також із Ольгою Сумською та її донькою Ганною.

Лілія Ребрик, Ольга Сумська з донькою

Нагадаємо, у фільмі "Потяг у 31 грудня" знявся колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Допрем’єрні покази стрічки стартували вже сьогодні, 26 грудня, а в національний прокат вона вийде 1 січня 2025 року.

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