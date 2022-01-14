Девід Бекхем показав зворушливі фото з прогулянки з дочкою Гарпер

Девід Бекхем показав зворушливі фото з прогулянки з дочкою Гарпер

Девід Бекхем любить проводити час зі своїми чотирма дітьми, але найбільше – з дочкою Гарпер.

Спортсмен опублікував милий знімок, на якому сфотографований з Гарпер. А у підписі колишній футболіст пожартував, що його десятирічна дівчинка у цих хутряних навушниках схожа на культового персонажа "Зоряних воєн" — принцесу Лею.

"Тато і принцеса Лея чудово прогулялися цього ранку #HarperSeven" ❤️, — написав під знімком Девід.

(гортайте фото праворуч)

Фотографії прокоментували численні фоловери Бекхема, а також його дружина Вікторія. Вона залишила багато червоних сердець у коментарі.

Днями Вікторія захоплювалася тілом свого чоловіка, коли він опублікував знімок свого оголеного торса зі спортзалу. Тоді Вікі коротко написала: "Вау!"

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