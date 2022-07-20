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Девід Бекхем потролив дружину Вікторію під час відпустки та опублікував відео

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Девід Бекхем потролив дружину Вікторію під час відпустки та опублікував відео

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Подружжя Бекхемів зараз перебуває у відпустці в Італії. Девід та Вікторія відпочивають з дітьми. Але навіть під час літньої відпустки дизайнерка не забуває про тренування. За це її навіть потролив чоловік.

В Instagram Девід опублікував кумедне відео, на якому видно, що поки він п'є каву на борту їхньої розкішної яхти, Вікторія зайнята тренуванням.

Девід дивиться в камеру і з серйозним виглядом хитає головою, поки його дружина робить випади вперед з гумкою для фітнесу на ногах.

"Не можу навіть випити кави без випадів Вікторії", — написав ексфутболіст і поставив наприкінці смайлик, що сміється.

Вікторія треба сказати жарт оцінила. У коментарі вона написала:

"Схоже, у цій відпустці я втратила свого напарника з тренувань Девіда!". І опублікувала на своїй сторінці фото Девіда у рожевих плавках.

Прокоментувала пост і найкраща подруга Вікторії Єва Лонгорія, залишивши під постом кілька смайлів.

На початку липня, нагадаємо, пара показувала, як відсвяткувала 23-ту річницю весілля у Парижі.

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