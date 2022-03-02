Девід Бекхем про війну в Україні: "Несамовито бачити, як це впливає на невинних дітей"

Знаменитості з усього світу зараз підтримують Україну.
Серед них британський футболіст Девід Бекхем. У своєму Instagram спортсмен опублікував несамовиті кадри того, що зараз відбувається в українських містах, мирних містах, на яких напала Росія.
"Ситуація в Україні руйнівна та жахлива для її народу", — написав він. "Як і у будь-якого батька, несамовито бачити, як це впливає на безневинних дітей, які зараз живуть у зоні бойових дій. У міру ескалації конфлікту зростають і потреби дітей. Дізнайтеся, як ви можете допомогти через @UNICEF за посиланням у біографії", — написав Бекхем.
Девід Бекхем є послом доброї волі ЮНІСЕФ із 2005 року.
Нагадаємо, Україну також підтримали Елтон Джон і Девід Ферніш, випустивши емоційну заяву: "Ми вбиті горем".
"Понад 20 років СНІД-фонд Елтона Джона підтримує деяких з найбільш вразливих людей в Україні, надаючи їм доступ до послуг та догляду у зв'язку з ВІЛ, в рамках нашої прихильності до спільнот у Східній Європі та Центральній Азії. Ми вбиті горем і вражені тим, що цей конфлікт розгортається, і наші серця з народом України, який не заслуговує на те, щоб пережити цей кошмар".
У суботу герцог та герцогиня Кембриджські виступили на підтримку України, розмістивши особистий твіт на своєму офіційному обліковому записі. Президент Зеленський подякував їм за підтримку.
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