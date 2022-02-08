Девід Бекхем розсекретив улюблену страву його дружини Вікторії, яку вона їсть протягом 25 років

Вікторія Бекхем веде здоровий спосіб життя, що підтвердив її чоловік Девід Бекхем.

Нещодавно спортсмен став героєм подкасту River Cafe's Table, де розповів, що його дружина Вікторія полюбляє їсти на вечерю завжди одну й ту саму страву. І це триває вже протягом 25 років, від того дня, як пара познайомилася.

"Вона їсть тільки рибу на грилі, овочі на пару і нічого іншого. Єдиний раз, коли Вікторія вирішила спробувати те, що лежало в моїй тарілці — це було під час вагітності Харпер. Той вечір став одним із моїх улюблених спогадів. Я не пам'ятаю, що за страва це була, але точно знаю: від того часу вона цього більше не куштувала", — згадує Девід.

Девід та Вікторія Бекхеми / Getty Images

Вікторія Бекхем ніколи не показує, що їсть протягом дня, але іноді розповідає, що дотримується правильного раціону. Якось в інтерв'ю The Guardian Вікі сказала: "Я дуже дисциплінована щодо їжі та спорту. Це допомагає мені бути щасливою. Я багато працюю та подорожую, і щоб бути здоровою, мені важливо правильно харчуватися та займатися спортом". Ідеальна порада від Вікторії Бекхем, чи не так?

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