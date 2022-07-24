Девід Бекхем запостив відео з караоке-бару, де його дружина Вікторія виконала хіт Spice Girls

Вікторія Бекхем все ще відпочиває разом із сім'єю в Європі. Днями зірку бачили в одному із караоке-барів у Франції.

48-річна колишня зірка попбенду Spice Girls була зазнімкована її 47-річним чоловіком Девідом під час виконання культової пісні 1997 року Stop з їхнього альбому Spiceworld.

Вікі була одягнена у чорну сукню міді і з мікрофоном в руках продемонструвала свої вокальні дані у барі в Сен-Тропі. Відео на своїй сторінці в Instagram запостив Девід Бекхем і написав:

"Вечір караоке з єдиною та неповторною Posh Spice".

Сім'я Вікторії під час виконання нею цього хіта була на підтанцьовуванні.

Група Spice Girls, завдяки якій Девід Бекхем і побачив свою майбутню дружину Вікторію, була створена 1994 року і згодом стала самою продаваною жіночою групою всіх часів. Вона розпалася 2000 року. Усі п'ятеро учасників об'єдналися для серії виступів на аренах 2007 року, а 2019 року вони знову зібралися разом, щоб зіграти на 13 стадіонах по всій Великій Британії, за винятком Вікторії, яка відмовилася брати участь у другому возз'єднанні.

Кажуть, що одна з учасниць – Джері Голлівелл, якій 6 серпня виповниться 50 років, хоче зібрати всіх учасниць на святкуванні, щоб повеселитися та разом виконати на закритій вечірці кілька хітів гурту.

Читайте також: