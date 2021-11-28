Девід Бекхем зводив дружину Вікторію на романтичну прогулянку

Вікторія Бекхем поділилася в Instagram дуже милим знімком на якому зображена зі своїм чоловіком Девідом.

Подружжя вийшло на прогулянку вдвох. Девід був у картатому пальті у велику клітинку і у кашкеті, а його дружина Вікторія в темному пальті, теплому светрі з горловиною і теж у кашкеті. Вікі на фото цілує чоловіка у скроню.

"Коли @davidbeckham змушує тебе носити це!! Поцілунки з суботньої прогулянки британським селом!", — підписала кадри знаменитість.

Цього літа пара відсвяткувала 22 роки у шлюбі. Про них багато писали і продовжують писати, але їхній союз залишається міцним, як стіна. Приємно бачити, що з роками, прожитими в шлюбі, вони обидвоє не втратили іскру ніжності одне до одного.

Девід та Вікторія Бекхеми / Instagram Девіда Бекхема

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