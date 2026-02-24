Девід Бекхем із донькою Гарпер покатався на сноуборді на популярному курорті

Девід Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Девіда Бекхема

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем вирушив на популярний серед селебріті французький гірськолижний курорт Куршевель. Компанію йому склала його донька — 14-річна Гарпер. Судячи з фото в Instagram ексфутболіста, вони каталися на сноубордах.

Гарпер Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Гарпер одягла чорний лижний костюм, а її батько — бежевий.

Курорт засипало снігом, але Девіду подобається така погода.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із донькою Гарпер / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, у Девіда та Вікторії Бекхем четверо дітей — троє синів та донька. Наразі до їхньої сім’ї прикуто дуже багато уваги. Уся річ у зізнаннях старшого сина пари — Брукліна, який вирішив уперше зробити заяву й розповісти, чому він припинив спілкуватися з батьками. За його словами, конфлікт назрівав упродовж тривалого часу та був спричинений низкою подій і сварок між його сім’єю та його дружиною Ніколою Пельтц.

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем привітав молодшу сестру з днем народження і показав їхні дитячі фото.