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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Девід Бекхем опублікував миле фото з собакою і зворушив шанувальників

Ексфутболіст любить проводити час зі своїми домашніми улюбленцями і часто показує їх у своїх соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем поділився з шанувальниками зворушливим знімком зі своїм улюбленим вихованцем. 51-річний ексфутболіст опублікував домашнє фото зі своєю собакою Олів і зізнався, що вона помітно постаріла.

На знімку Девід сидить на лавці поруч із кокер-спанієлем. Він ніжно обіймає Олів, яка вмостилася поруч із господарем. Сам Бекхем позував у сірій футболці, спортивних штанях і кепці.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

«Моя маленька Олів старіє і стає повільнішою», — написав Девід під фотографією.

Зазначимо, Олів живе в родині Бекхемів уже понад десять років. Девід і Вікторія взяли собаку 2015 року, і відтоді вона не раз з’являлася на їхніх сімейних фотографіях.

Собаки Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Собаки Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем зі своїми собаками / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем зі своїми собаками / © Instagram Девіда Бекхема

У Бекхемів взагалі велика любов до собак. Окрім Олів, у родині живуть ще три улюбленці — Фіг, Сейдж і Сімба. Девід раніше розповідав, що сприймає своїх собак не просто як домашніх тварин, а як членів родини.

Особливо часто Бекхем показує своїх улюбленців на тлі свого заміського життя в Котсуолдсі. Разом із собаками він прогулюється територією маєтку, доглядає за садом і проводить багато часу на природі.

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