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- Шоу-бізнес
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Девід Бекхем опублікував миле фото з собакою і зворушив шанувальників
Ексфутболіст любить проводити час зі своїми домашніми улюбленцями і часто показує їх у своїх соцмережах.
Девід Бекхем поділився з шанувальниками зворушливим знімком зі своїм улюбленим вихованцем. 51-річний ексфутболіст опублікував домашнє фото зі своєю собакою Олів і зізнався, що вона помітно постаріла.
На знімку Девід сидить на лавці поруч із кокер-спанієлем. Він ніжно обіймає Олів, яка вмостилася поруч із господарем. Сам Бекхем позував у сірій футболці, спортивних штанях і кепці.
«Моя маленька Олів старіє і стає повільнішою», — написав Девід під фотографією.
Зазначимо, Олів живе в родині Бекхемів уже понад десять років. Девід і Вікторія взяли собаку 2015 року, і відтоді вона не раз з’являлася на їхніх сімейних фотографіях.
У Бекхемів взагалі велика любов до собак. Окрім Олів, у родині живуть ще три улюбленці — Фіг, Сейдж і Сімба. Девід раніше розповідав, що сприймає своїх собак не просто як домашніх тварин, а як членів родини.
Особливо часто Бекхем показує своїх улюбленців на тлі свого заміського життя в Котсуолдсі. Разом із собаками він прогулюється територією маєтку, доглядає за садом і проводить багато часу на природі.